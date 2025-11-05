BiržaDEX+
Reāllaika Cryowar cena šodien ir 0.00132876 USD. Seko līdzi reāllaika CWAR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CWAR cenas tendenci MEXC.

Cryowar logotips

Cryowar Cena (CWAR)

Nav sarakstā

1 CWAR uz USD reāllaika cena:

$0.00132498
$0.00132498$0.00132498
-7.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Cryowar (CWAR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:39:46 (UTC+8)

Cryowar (CWAR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00130753
$ 0.00130753$ 0.00130753
24h zemākā
$ 0.00143756
$ 0.00143756$ 0.00143756
24h augstākā

$ 0.00130753
$ 0.00130753$ 0.00130753

$ 0.00143756
$ 0.00143756$ 0.00143756

$ 6.29
$ 6.29$ 6.29

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-7.56%

-4.96%

-4.96%

Cryowar (CWAR) reāllaika cena ir $0.00132876. Pēdējo 24 stundu laikā CWAR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00130753 līdz augstākajai $ 0.00143756, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CWAR visu laiku augstākā cena ir $ 6.29, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CWAR ir mainījies par +0.01% pēdējā stundā, par -7.56% pēdējo 24 stundu laikā un par -4.96% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Cryowar (CWAR) tirgus informācija

$ 399.29K
$ 399.29K$ 399.29K

--
----

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

301.36M
301.36M 301.36M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Cryowar tirgus maksimums ir $ 399.29K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CWAR apjoms apgrozībā ir 301.36M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.32M.

Cryowar (CWAR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Cryowar uz USD bija $ -0.000108763087465184.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Cryowar uz USD bija $ -0.0002892055.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Cryowar uz USD bija $ +0.0007001476.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Cryowar uz USD bija $ +0.0004040015293585155.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000108763087465184-7.56%
30 dienas$ -0.0002892055-21.76%
60 dienas$ +0.0007001476+52.69%
90 dienas$ +0.0004040015293585155+43.69%

Kas ir Cryowar (CWAR)?

Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fast-paced gaming arena meta-verse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC (rapidly growing economies). It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and Play-To-Earn. Cryowar has been in development for three years. Play-to-Earn, Deflationary Mechanisms, High-Octane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the functionalities we will start with but our long term vision it to expand further and make Cryowar the Champions League of Crypto where players using different blockchain network and NFTs to fight together.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Cryowar (CWAR) resurss

Oficiālā interneta vietne

Cryowar cenas prognoze (USD)

Kāda būs Cryowar (CWAR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Cryowar (CWAR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Cryowar prognozes.

Apskati Cryowar cenas prognozi!

CWAR uz vietējām valūtām

Cryowar (CWAR) tokenomika

Cryowar (CWAR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CWAR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Cryowar (CWAR)

Kāda ir Cryowar (CWAR) vērtība šodien?
Reāllaika CWAR cena USD ir 0.00132876 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CWAR uz USD cena?
Pašreizējā CWAR uz USD cena ir $ 0.00132876. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Cryowar tirgus maksimums?
CWAR tirgus maksimums ir $ 399.29K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CWAR apjoms apgrozībā?
CWAR apjoms apgrozībā ir 301.36M USD.
Kāda bija CWAR vēsturiski augstākā cena?
CWAR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 6.29 USD apmērā.
Kāda bija CWAR vēsturiski zemākā cena?
CWAR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CWAR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CWAR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CWAR šogad kāps augstāk?
CWAR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CWAR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:39:46 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

