Crumbcat Cena (CRUMB)
+6.90%
-16.16%
-64.65%
-64.65%
Crumbcat (CRUMB) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CRUMB tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CRUMB visu laiku augstākā cena ir $ 0.00263437, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā CRUMB ir mainījies par +6.90% pēdējā stundā, par -16.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -64.65% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Crumbcat tirgus maksimums ir $ 274.10K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CRUMB apjoms apgrozībā ir 999.51M ar kopējo apjomu 999507725.103163. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 274.10K.
Šodien cenas izmaiņas Crumbcat uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Crumbcat uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Crumbcat uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Crumbcat uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-16.16%
|30 dienas
|$ 0
|+15.37%
|60 dienas
|$ 0
|-49.07%
|90 dienas
|$ 0
|--
CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.
At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.
Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.
Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.
So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.
Kāda būs Crumbcat (CRUMB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Crumbcat (CRUMB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem?
Apskati Crumbcat cenas prognozi!
Crumbcat (CRUMB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CRUMB tokena tokenomiku tagad!
