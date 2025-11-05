BiržaDEX+
Reāllaika Crumbcat cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CRUMB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CRUMB cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CRUMB

CRUMB Cenas informācija

Kas ir CRUMB

CRUMB Oficiālā tīmekļa vietne

CRUMB Tokenomika

CRUMB Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Crumbcat logotips

Crumbcat Cena (CRUMB)

Nav sarakstā

1 CRUMB uz USD reāllaika cena:

$0.00027423
$0.00027423$0.00027423
-16.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Crumbcat (CRUMB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:39:39 (UTC+8)

Crumbcat (CRUMB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00263437
$ 0.00263437$ 0.00263437

$ 0
$ 0$ 0

+6.90%

-16.16%

-64.65%

-64.65%

Crumbcat (CRUMB) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CRUMB tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CRUMB visu laiku augstākā cena ir $ 0.00263437, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CRUMB ir mainījies par +6.90% pēdējā stundā, par -16.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -64.65% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Crumbcat (CRUMB) tirgus informācija

$ 274.10K
$ 274.10K$ 274.10K

--
----

$ 274.10K
$ 274.10K$ 274.10K

999.51M
999.51M 999.51M

999,507,725.103163
999,507,725.103163 999,507,725.103163

Pašreizējais Crumbcat tirgus maksimums ir $ 274.10K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CRUMB apjoms apgrozībā ir 999.51M ar kopējo apjomu 999507725.103163. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 274.10K.

Crumbcat (CRUMB) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Crumbcat uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Crumbcat uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Crumbcat uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Crumbcat uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-16.16%
30 dienas$ 0+15.37%
60 dienas$ 0-49.07%
90 dienas$ 0--

Kas ir Crumbcat (CRUMB)?

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Crumbcat (CRUMB) resurss

Oficiālā interneta vietne

Crumbcat cenas prognoze (USD)

Kāda būs Crumbcat (CRUMB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Crumbcat (CRUMB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Crumbcat prognozes.

Apskati Crumbcat cenas prognozi!

CRUMB uz vietējām valūtām

Crumbcat (CRUMB) tokenomika

Crumbcat (CRUMB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CRUMB tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Crumbcat (CRUMB)

Kāda ir Crumbcat (CRUMB) vērtība šodien?
Reāllaika CRUMB cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CRUMB uz USD cena?
Pašreizējā CRUMB uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Crumbcat tirgus maksimums?
CRUMB tirgus maksimums ir $ 274.10K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CRUMB apjoms apgrozībā?
CRUMB apjoms apgrozībā ir 999.51M USD.
Kāda bija CRUMB vēsturiski augstākā cena?
CRUMB sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00263437 USD apmērā.
Kāda bija CRUMB vēsturiski zemākā cena?
CRUMB sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CRUMB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CRUMB tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CRUMB šogad kāps augstāk?
CRUMB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CRUMB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:39:39 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

