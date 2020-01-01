CROY AI (CROY) tokenomika
CROY AI (CROY) informācija
CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities.
Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k.
The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater.
CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence.
CROY AI (CROY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos CROY AI (CROY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
CROY AI (CROY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
CROY AI (CROY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CROY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CROY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CROY tokenomiku, uzzini CROY tokena reāllaika cenu!
