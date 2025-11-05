CROTCH Cena (CROTCH)
+0.93%
+2.33%
-8.05%
-8.05%
CROTCH (CROTCH) reāllaika cena ir $0.0056661. Pēdējo 24 stundu laikā CROTCH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00517974 līdz augstākajai $ 0.00606773, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CROTCH visu laiku augstākā cena ir $ 0.01267094, savukārt zemākā - $ 0.00461036.
Īstermiņa veiktspējas ziņā CROTCH ir mainījies par +0.93% pēdējā stundā, par +2.33% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais CROTCH tirgus maksimums ir $ 400.73K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CROTCH apjoms apgrozībā ir 70.72M ar kopējo apjomu 400000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.27M.
Šodien cenas izmaiņas CROTCH uz USD bija $ +0.00012923.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas CROTCH uz USD bija $ -0.0003672556.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas CROTCH uz USD bija $ -0.0009706964.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas CROTCH uz USD bija $ 0.
|Šodien
|$ +0.00012923
|+2.33%
|30 dienas
|$ -0.0003672556
|-6.48%
|60 dienas
|$ -0.0009706964
|-17.13%
|90 dienas
|$ 0
|--
CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.
CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.
With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.
Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.
CROTCH (CROTCH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CROTCH tokena tokenomiku tagad!
