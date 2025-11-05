BiržaDEX+
Reāllaika CROTCH cena šodien ir 0.0056661 USD. Seko līdzi reāllaika CROTCH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CROTCH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CROTCH

CROTCH Cenas informācija

Kas ir CROTCH

CROTCH Tehniskais dokuments

CROTCH Oficiālā tīmekļa vietne

CROTCH Tokenomika

CROTCH Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

CROTCH logotips

CROTCH Cena (CROTCH)

Nav sarakstā

1 CROTCH uz USD reāllaika cena:

$0.0056661
$0.0056661
+2.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
CROTCH (CROTCH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:39:25 (UTC+8)

CROTCH (CROTCH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00517974
$ 0.00517974
24h zemākā
$ 0.00606773
$ 0.00606773
24h augstākā

$ 0.00517974
$ 0.00517974

$ 0.00606773
$ 0.00606773

$ 0.01267094
$ 0.01267094

$ 0.00461036
$ 0.00461036

+0.93%

+2.33%

-8.05%

-8.05%

CROTCH (CROTCH) reāllaika cena ir $0.0056661. Pēdējo 24 stundu laikā CROTCH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00517974 līdz augstākajai $ 0.00606773, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CROTCH visu laiku augstākā cena ir $ 0.01267094, savukārt zemākā - $ 0.00461036.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CROTCH ir mainījies par +0.93% pēdējā stundā, par +2.33% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

CROTCH (CROTCH) tirgus informācija

$ 400.73K
$ 400.73K

--
--

$ 2.27M
$ 2.27M

70.72M
70.72M

400,000,000.0
400,000,000.0

Pašreizējais CROTCH tirgus maksimums ir $ 400.73K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CROTCH apjoms apgrozībā ir 70.72M ar kopējo apjomu 400000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.27M.

CROTCH (CROTCH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas CROTCH uz USD bija $ +0.00012923.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas CROTCH uz USD bija $ -0.0003672556.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas CROTCH uz USD bija $ -0.0009706964.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas CROTCH uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00012923+2.33%
30 dienas$ -0.0003672556-6.48%
60 dienas$ -0.0009706964-17.13%
90 dienas$ 0--

Kas ir CROTCH (CROTCH)?

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

CROTCH cenas prognoze (USD)

Kāda būs CROTCH (CROTCH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu CROTCH (CROTCH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa CROTCH prognozes.

Apskati CROTCH cenas prognozi!

CROTCH uz vietējām valūtām

CROTCH (CROTCH) tokenomika

CROTCH (CROTCH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CROTCH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par CROTCH (CROTCH)

Kāda ir CROTCH (CROTCH) vērtība šodien?
Reāllaika CROTCH cena USD ir 0.0056661 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CROTCH uz USD cena?
Pašreizējā CROTCH uz USD cena ir $ 0.0056661. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir CROTCH tirgus maksimums?
CROTCH tirgus maksimums ir $ 400.73K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CROTCH apjoms apgrozībā?
CROTCH apjoms apgrozībā ir 70.72M USD.
Kāda bija CROTCH vēsturiski augstākā cena?
CROTCH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01267094 USD apmērā.
Kāda bija CROTCH vēsturiski zemākā cena?
CROTCH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00461036 USD.
Kāds ir CROTCH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CROTCH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CROTCH šogad kāps augstāk?
CROTCH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CROTCH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:39:25 (UTC+8)

CROTCH (CROTCH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,186.45

$3,277.88

$154.74

$1.0001

$2.2074

$101,186.45

$3,277.88

$154.74

$2.2074

$0.16244

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.28606

$2.4962

$0.0000000000000000000000000243

$0.0000700

$0.000000000146

