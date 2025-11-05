BiržaDEX+
Reāllaika Cronos Legends cena šodien ir 109.27 USD. Seko līdzi reāllaika CLG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CLG cenas tendenci MEXC.Reāllaika Cronos Legends cena šodien ir 109.27 USD. Seko līdzi reāllaika CLG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CLG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CLG

CLG Cenas informācija

Kas ir CLG

CLG Tehniskais dokuments

CLG Oficiālā tīmekļa vietne

CLG Tokenomika

CLG Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Cronos Legends logotips

Cronos Legends Cena (CLG)

Nav sarakstā

1 CLG uz USD reāllaika cena:

$109.27
$109.27$109.27
-3.30%1D
mexc
USD
Cronos Legends (CLG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:39:18 (UTC+8)

Cronos Legends (CLG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 101.93
$ 101.93$ 101.93
24h zemākā
$ 116.94
$ 116.94$ 116.94
24h augstākā

$ 101.93
$ 101.93$ 101.93

$ 116.94
$ 116.94$ 116.94

$ 474.6
$ 474.6$ 474.6

$ 52.75
$ 52.75$ 52.75

-0.11%

-3.30%

-12.73%

-12.73%

Cronos Legends (CLG) reāllaika cena ir $109.27. Pēdējo 24 stundu laikā CLG tika tirgots robežās no zemākās $ 101.93 līdz augstākajai $ 116.94, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CLG visu laiku augstākā cena ir $ 474.6, savukārt zemākā - $ 52.75.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CLG ir mainījies par -0.11% pēdējā stundā, par -3.30% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.73% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Cronos Legends (CLG) tirgus informācija

$ 36.96K
$ 36.96K$ 36.96K

--
----

$ 52.23K
$ 52.23K$ 52.23K

338.21
338.21 338.21

477.9525
477.9525 477.9525

Pašreizējais Cronos Legends tirgus maksimums ir $ 36.96K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CLG apjoms apgrozībā ir 338.21 ar kopējo apjomu 477.9525. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 52.23K.

Cronos Legends (CLG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Cronos Legends uz USD bija $ -3.7401174288404.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Cronos Legends uz USD bija $ +13.2230140210.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Cronos Legends uz USD bija $ -67.8078918720.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Cronos Legends uz USD bija $ -174.2895997056431.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -3.7401174288404-3.30%
30 dienas$ +13.2230140210+12.10%
60 dienas$ -67.8078918720-62.05%
90 dienas$ -174.2895997056431-61.46%

Kas ir Cronos Legends (CLG)?

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Cronos Legends cenas prognoze (USD)

Kāda būs Cronos Legends (CLG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Cronos Legends (CLG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Cronos Legends prognozes.

Apskati Cronos Legends cenas prognozi!

CLG uz vietējām valūtām

Cronos Legends (CLG) tokenomika

Cronos Legends (CLG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CLG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Cronos Legends (CLG)

Kāda ir Cronos Legends (CLG) vērtība šodien?
Reāllaika CLG cena USD ir 109.27 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CLG uz USD cena?
Pašreizējā CLG uz USD cena ir $ 109.27. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Cronos Legends tirgus maksimums?
CLG tirgus maksimums ir $ 36.96K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CLG apjoms apgrozībā?
CLG apjoms apgrozībā ir 338.21 USD.
Kāda bija CLG vēsturiski augstākā cena?
CLG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 474.6 USD apmērā.
Kāda bija CLG vēsturiski zemākā cena?
CLG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 52.75 USD.
Kāds ir CLG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CLG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CLG šogad kāps augstāk?
CLG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CLG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:39:18 (UTC+8)

Cronos Legends (CLG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

