Reāllaika Crocodile Finance cena šodien ir 11.5 USD. Seko līdzi reāllaika CROC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CROC cenas tendenci MEXC.Reāllaika Crocodile Finance cena šodien ir 11.5 USD. Seko līdzi reāllaika CROC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CROC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CROC

CROC Cenas informācija

Kas ir CROC

CROC Tehniskais dokuments

CROC Oficiālā tīmekļa vietne

CROC Tokenomika

CROC Cenas prognoze

Crocodile Finance logotips

Crocodile Finance Cena (CROC)

Nav sarakstā

1 CROC uz USD reāllaika cena:

$11.5
$11.5$11.5
-3.30%1D
mexc
USD
Crocodile Finance (CROC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:26:18 (UTC+8)

Crocodile Finance (CROC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 10.34
$ 10.34$ 10.34
24h zemākā
$ 12.09
$ 12.09$ 12.09
24h augstākā

$ 10.34
$ 10.34$ 10.34

$ 12.09
$ 12.09$ 12.09

$ 29.85
$ 29.85$ 29.85

$ 9.96
$ 9.96$ 9.96

+3.73%

-3.31%

-18.49%

-18.49%

Crocodile Finance (CROC) reāllaika cena ir $11.5. Pēdējo 24 stundu laikā CROC tika tirgots robežās no zemākās $ 10.34 līdz augstākajai $ 12.09, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CROC visu laiku augstākā cena ir $ 29.85, savukārt zemākā - $ 9.96.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CROC ir mainījies par +3.73% pēdējā stundā, par -3.31% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.49% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Crocodile Finance (CROC) tirgus informācija

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

--
----

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

173.93K
173.93K 173.93K

173,927.1726143236
173,927.1726143236 173,927.1726143236

Pašreizējais Crocodile Finance tirgus maksimums ir $ 2.00M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CROC apjoms apgrozībā ir 173.93K ar kopējo apjomu 173927.1726143236. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.00M.

Crocodile Finance (CROC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Crocodile Finance uz USD bija $ -0.39451461407371.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Crocodile Finance uz USD bija $ -6.1881327500.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Crocodile Finance uz USD bija $ -5.0861096000.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Crocodile Finance uz USD bija $ -10.068397569893197.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.39451461407371-3.31%
30 dienas$ -6.1881327500-53.80%
60 dienas$ -5.0861096000-44.22%
90 dienas$ -10.068397569893197-46.68%

Kas ir Crocodile Finance (CROC)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Crocodile Finance (CROC) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Crocodile Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Crocodile Finance (CROC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Crocodile Finance (CROC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Crocodile Finance prognozes.

Apskati Crocodile Finance cenas prognozi!

CROC uz vietējām valūtām

Crocodile Finance (CROC) tokenomika

Crocodile Finance (CROC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CROC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Crocodile Finance (CROC)

Kāda ir Crocodile Finance (CROC) vērtība šodien?
Reāllaika CROC cena USD ir 11.5 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CROC uz USD cena?
Pašreizējā CROC uz USD cena ir $ 11.5. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Crocodile Finance tirgus maksimums?
CROC tirgus maksimums ir $ 2.00M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CROC apjoms apgrozībā?
CROC apjoms apgrozībā ir 173.93K USD.
Kāda bija CROC vēsturiski augstākā cena?
CROC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 29.85 USD apmērā.
Kāda bija CROC vēsturiski zemākā cena?
CROC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 9.96 USD.
Kāds ir CROC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CROC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CROC šogad kāps augstāk?
CROC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CROC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:26:18 (UTC+8)

