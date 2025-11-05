BiržaDEX+
Reāllaika Croatian Football Federation Token cena šodien ir 1.37 USD. Seko līdzi reāllaika VATRENI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VATRENI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VATRENI

VATRENI Cenas informācija

Kas ir VATRENI

VATRENI Oficiālā tīmekļa vietne

VATRENI Tokenomika

VATRENI Cenas prognoze

Croatian Football Federation Token Cena (VATRENI)

Nav sarakstā

1 VATRENI uz USD reāllaika cena:

$1.37
$1.37$1.37
-5.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Croatian Football Federation Token (VATRENI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:26:16 (UTC+8)

Croatian Football Federation Token (VATRENI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.36
$ 1.36$ 1.36
24h zemākā
$ 1.46
$ 1.46$ 1.46
24h augstākā

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 1.85
$ 1.85$ 1.85

$ 0.050045
$ 0.050045$ 0.050045

-1.76%

-5.84%

-14.06%

-14.06%

Croatian Football Federation Token (VATRENI) reāllaika cena ir $1.37. Pēdējo 24 stundu laikā VATRENI tika tirgots robežās no zemākās $ 1.36 līdz augstākajai $ 1.46, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VATRENI visu laiku augstākā cena ir $ 1.85, savukārt zemākā - $ 0.050045.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VATRENI ir mainījies par -1.76% pēdējā stundā, par -5.84% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) tirgus informācija

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

--
----

$ 29.31M
$ 29.31M$ 29.31M

3.89M
3.89M 3.89M

21,359,921.793765157
21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

Pašreizējais Croatian Football Federation Token tirgus maksimums ir $ 5.34M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VATRENI apjoms apgrozībā ir 3.89M ar kopējo apjomu 21359921.793765157. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 29.31M.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Croatian Football Federation Token uz USD bija $ -0.084841127230619.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Croatian Football Federation Token uz USD bija $ +0.2293667700.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Croatian Football Federation Token uz USD bija $ +0.2157451340.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Croatian Football Federation Token uz USD bija $ +0.6996045039935608.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.084841127230619-5.84%
30 dienas$ +0.2293667700+16.74%
60 dienas$ +0.2157451340+15.75%
90 dienas$ +0.6996045039935608+104.36%

Kas ir Croatian Football Federation Token (VATRENI)?

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Croatian Football Federation Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Croatian Football Federation Token (VATRENI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Croatian Football Federation Token (VATRENI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Croatian Football Federation Token prognozes.

Apskati Croatian Football Federation Token cenas prognozi!

VATRENI uz vietējām valūtām

Croatian Football Federation Token (VATRENI) tokenomika

Croatian Football Federation Token (VATRENI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VATRENI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Kāda ir Croatian Football Federation Token (VATRENI) vērtība šodien?
Reāllaika VATRENI cena USD ir 1.37 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VATRENI uz USD cena?
Pašreizējā VATRENI uz USD cena ir $ 1.37. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Croatian Football Federation Token tirgus maksimums?
VATRENI tirgus maksimums ir $ 5.34M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VATRENI apjoms apgrozībā?
VATRENI apjoms apgrozībā ir 3.89M USD.
Kāda bija VATRENI vēsturiski augstākā cena?
VATRENI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.85 USD apmērā.
Kāda bija VATRENI vēsturiski zemākā cena?
VATRENI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.050045 USD.
Kāds ir VATRENI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VATRENI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VATRENI šogad kāps augstāk?
VATRENI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VATRENI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:26:16 (UTC+8)

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem.

