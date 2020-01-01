Croak the Bullfrog (CROAK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Croak the Bullfrog (CROAK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Croak the Bullfrog (CROAK) informācija

$CROAK isn't just another meme coin. The Market is exploded and people are more bullish then ever. The constant chant of don't sleep, order in, and lock in has erupted across X social platforms.

Enter croak... Bullfrogs don't sleep allowing Croak to stay on the grind every day. His story is your story. Believing in crypto to provide a better life for you and your family.

Croak represents the dreams and goal we try to obtain through Web3.

Art Culture are the keys to $CROAK With constant memes and illustrations being put out, our goal is to capture the hearts of the Solana community to believe in more for themselves.

Crypto Runs On Absolute Konviction

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.croak.fun/
Tehniskais dokuments:
https://docs.google.com/document/d/18_DWM0VJo2Gx23y25URa8u9PvWCy664mtA4B4TQajz4/edit?tab=t.0

Croak the Bullfrog (CROAK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Croak the Bullfrog (CROAK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 8.07K
Kopējais apjoms:
$ 838.34M
Apjoms apgrozībā:
$ 838.34M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 8.07K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Croak the Bullfrog (CROAK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Croak the Bullfrog (CROAK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CROAK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CROAK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CROAK tokenomiku, uzzini CROAK tokena reāllaika cenu!

CROAK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CROAK? Mūsu CROAK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.