Crappy Bird CTO (CRAPPY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Crappy Bird CTO (CRAPPY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Crappy Bird CTO (CRAPPY) informācija

Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0.

It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains.

Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.crappybird.wtf/

Crappy Bird CTO (CRAPPY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Crappy Bird CTO (CRAPPY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.77M
Kopējais apjoms:
$ 1.20B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.20B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.77M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00472065
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00231088
Crappy Bird CTO (CRAPPY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Crappy Bird CTO (CRAPPY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CRAPPY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CRAPPY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CRAPPY tokenomiku, uzzini CRAPPY tokena reāllaika cenu!

CRAPPY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CRAPPY? Mūsu CRAPPY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

