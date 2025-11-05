BiržaDEX+
Reāllaika Craft Engine cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CRAFT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CRAFT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CRAFT

CRAFT Cenas informācija

Kas ir CRAFT

CRAFT Tehniskais dokuments

CRAFT Oficiālā tīmekļa vietne

CRAFT Tokenomika

CRAFT Cenas prognoze

Craft Engine logotips

Craft Engine Cena (CRAFT)

Nav sarakstā

1 CRAFT uz USD reāllaika cena:

$0.00087459
$0.00087459$0.00087459
-16.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Craft Engine (CRAFT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:38:49 (UTC+8)

Craft Engine (CRAFT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0.00105616
$ 0.00105616$ 0.00105616
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105616
$ 0.00105616$ 0.00105616

$ 0.00321117
$ 0.00321117$ 0.00321117

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

-16.98%

-29.29%

-29.29%

Craft Engine (CRAFT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CRAFT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0.00105616, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CRAFT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00321117, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CRAFT ir mainījies par -0.33% pēdējā stundā, par -16.98% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.29% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Craft Engine (CRAFT) tirgus informācija

$ 64.72K
$ 64.72K$ 64.72K

--
----

$ 87.46K
$ 87.46K$ 87.46K

74.00M
74.00M 74.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Craft Engine tirgus maksimums ir $ 64.72K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CRAFT apjoms apgrozībā ir 74.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 87.46K.

Craft Engine (CRAFT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Craft Engine uz USD bija $ -0.000179010250639487.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Craft Engine uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Craft Engine uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Craft Engine uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000179010250639487-16.98%
30 dienas$ 0-40.65%
60 dienas$ 0-45.86%
90 dienas$ 0--

Kas ir Craft Engine (CRAFT)?

Launch Web3 communities into orbit with Craft Engine—the AI-fueled powerhouse for creators and devs!

Powered by $CRFT, our dynamic AI suite has ignited 75,000+ creations and early revenue. Ditch the tired, clunky AI facades and empty crypto hype—our doxxed team ships real, production-grade tools daily. $CRFT: Your Launchpad to Greatness! Unlock premium AI, exclusive models, revenue sharing, and first dibs on epic Game and Web Engines ready to amplify communities. Join the surge and forge the future!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Craft Engine cenas prognoze (USD)

Kāda būs Craft Engine (CRAFT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Craft Engine (CRAFT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Craft Engine prognozes.

Apskati Craft Engine cenas prognozi!

CRAFT uz vietējām valūtām

Craft Engine (CRAFT) tokenomika

Craft Engine (CRAFT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CRAFT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Craft Engine (CRAFT)

Kāda ir Craft Engine (CRAFT) vērtība šodien?
Reāllaika CRAFT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CRAFT uz USD cena?
Pašreizējā CRAFT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Craft Engine tirgus maksimums?
CRAFT tirgus maksimums ir $ 64.72K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CRAFT apjoms apgrozībā?
CRAFT apjoms apgrozībā ir 74.00M USD.
Kāda bija CRAFT vēsturiski augstākā cena?
CRAFT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00321117 USD apmērā.
Kāda bija CRAFT vēsturiski zemākā cena?
CRAFT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CRAFT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CRAFT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CRAFT šogad kāps augstāk?
CRAFT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CRAFT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:38:49 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

