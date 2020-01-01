CPA by Virtuals (CPA) tokenomika

CPA by Virtuals (CPA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par CPA by Virtuals (CPA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
CPA by Virtuals (CPA) informācija

$CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease.

Simplify Your Crypto Taxes

CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.agentcpa.ai/

CPA by Virtuals (CPA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos CPA by Virtuals (CPA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 303.69K
$ 303.69K$ 303.69K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 819.24M
$ 819.24M$ 819.24M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 370.70K
$ 370.70K$ 370.70K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00766071
$ 0.00766071$ 0.00766071
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0003707
$ 0.0003707$ 0.0003707

CPA by Virtuals (CPA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

CPA by Virtuals (CPA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CPA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CPA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CPA tokenomiku, uzzini CPA tokena reāllaika cenu!

CPA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CPA? Mūsu CPA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

