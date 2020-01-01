Cow Patty Bingo (MOO) tokenomika

Cow Patty Bingo (MOO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Cow Patty Bingo (MOO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Cow Patty Bingo (MOO) informācija

Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://moopattybingo.com/

Cow Patty Bingo (MOO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Cow Patty Bingo (MOO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 7.46K
Kopējais apjoms:
$ 899.27M
Apjoms apgrozībā:
$ 899.27M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 7.46K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00214171
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Cow Patty Bingo (MOO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Cow Patty Bingo (MOO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MOO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MOO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MOO tokenomiku, uzzini MOO tokena reāllaika cenu!

MOO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MOO? Mūsu MOO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.