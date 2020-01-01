COTI AI Agents (COAI) tokenomika

COTI AI Agents (COAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par COTI AI Agents (COAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

COTI AI Agents (COAI) informācija

COTI AI Agents is an AI Agent platform on the COTI network that focuses on privacy and ease of use. Users can launch, train, and trade AI agents with just one click. Co-own agents to earn revenue share while enjoying personalized tools, fun interactions, and rewards.

Highlights about COTI Agents: First AI project on Coti Network Trade AI Agents with a Telegram chatbot Chat, launch, and trade AI agents Co-own AI Agents and unlock revenue-sharing opportunities

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://cotiagents.ai/
Tehniskais dokuments:
https://cotiagents.gitbook.io

COTI AI Agents (COAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos COTI AI Agents (COAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 232.32K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 622.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 373.50K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01080825
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0003735
COTI AI Agents (COAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

COTI AI Agents (COAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais COAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu COAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti COAI tokenomiku, uzzini COAI tokena reāllaika cenu!

COAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas COAI? Mūsu COAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.