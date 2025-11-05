BiržaDEX+
Reāllaika Cosmo cena šodien ir 0.00003518 USD. Seko līdzi reāllaika COSMO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COSMO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par COSMO

COSMO Cenas informācija

Kas ir COSMO

COSMO Oficiālā tīmekļa vietne

COSMO Tokenomika

COSMO Cenas prognoze

Cosmo logotips

Cosmo Cena (COSMO)

Nav sarakstā

1 COSMO uz USD reāllaika cena:

--
----
-11.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Cosmo (COSMO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:38:41 (UTC+8)

Cosmo (COSMO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0000331
$ 0.0000331$ 0.0000331
24h zemākā
$ 0.00004033
$ 0.00004033$ 0.00004033
24h augstākā

$ 0.0000331
$ 0.0000331$ 0.0000331

$ 0.00004033
$ 0.00004033$ 0.00004033

$ 0.00089054
$ 0.00089054$ 0.00089054

$ 0.0000331
$ 0.0000331$ 0.0000331

+0.29%

-11.29%

-40.91%

-40.91%

Cosmo (COSMO) reāllaika cena ir $0.00003518. Pēdējo 24 stundu laikā COSMO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0000331 līdz augstākajai $ 0.00004033, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. COSMO visu laiku augstākā cena ir $ 0.00089054, savukārt zemākā - $ 0.0000331.

Īstermiņa veiktspējas ziņā COSMO ir mainījies par +0.29% pēdējā stundā, par -11.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -40.91% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Cosmo (COSMO) tirgus informācija

$ 31.83K
$ 31.83K$ 31.83K

--
----

$ 31.83K
$ 31.83K$ 31.83K

905.20M
905.20M 905.20M

905,204,147.8626863
905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

Pašreizējais Cosmo tirgus maksimums ir $ 31.83K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. COSMO apjoms apgrozībā ir 905.20M ar kopējo apjomu 905204147.8626863. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 31.83K.

Cosmo (COSMO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Cosmo uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Cosmo uz USD bija $ -0.0000207490.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Cosmo uz USD bija $ -0.0000238950.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Cosmo uz USD bija $ -0.00026060934192816853.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-11.29%
30 dienas$ -0.0000207490-58.97%
60 dienas$ -0.0000238950-67.92%
90 dienas$ -0.00026060934192816853-88.10%

Kas ir Cosmo (COSMO)?

Cosmo is a community-driven meme token on the Base blockchain. The project originated from a sleek greyhound featured in an official Base chain update video, which the community embraced as the unofficial dog of Base. Cosmo focuses on the cultural and narrative layer of the Base ecosystem, emphasizing community-led growth, storytelling, and content creation. The token has no promised utility or financial value, and is intended purely as a cultural and social experiment.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Cosmo (COSMO) resurss

Oficiālā interneta vietne

Cosmo cenas prognoze (USD)

Kāda būs Cosmo (COSMO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Cosmo (COSMO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Cosmo prognozes.

Apskati Cosmo cenas prognozi!

COSMO uz vietējām valūtām

Cosmo (COSMO) tokenomika

Cosmo (COSMO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par COSMO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Cosmo (COSMO)

Kāda ir Cosmo (COSMO) vērtība šodien?
Reāllaika COSMO cena USD ir 0.00003518 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā COSMO uz USD cena?
Pašreizējā COSMO uz USD cena ir $ 0.00003518. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Cosmo tirgus maksimums?
COSMO tirgus maksimums ir $ 31.83K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir COSMO apjoms apgrozībā?
COSMO apjoms apgrozībā ir 905.20M USD.
Kāda bija COSMO vēsturiski augstākā cena?
COSMO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00089054 USD apmērā.
Kāda bija COSMO vēsturiski zemākā cena?
COSMO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0000331 USD.
Kāds ir COSMO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu COSMO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai COSMO šogad kāps augstāk?
COSMO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati COSMO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:38:41 (UTC+8)

Cosmo (COSMO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

