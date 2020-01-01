Corporate Audit AI (AUDIT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Corporate Audit AI (AUDIT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Corporate Audit AI (AUDIT) informācija

analysts at hedge funds and asset managers earn six figures a year meticulously reviewing sec filings and earnings calls to inform investment decisions. we’re flipping that model with our multi-agent ai system, analyzing audio and text data to gauge sentiment, detect discrepancies, and benchmark companies. after each audit, our ai agents tweet insights, offering real-time updates. our ultimate goal? building an ai-powered etf that transforms investment intelligence and empowers smarter, data-driven portfolios.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://corporateauditai.com/

Corporate Audit AI (AUDIT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Corporate Audit AI (AUDIT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 39.60K
Kopējais apjoms:
$ 998.83M
Apjoms apgrozībā:
$ 998.83M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 39.60K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03545965
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Corporate Audit AI (AUDIT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Corporate Audit AI (AUDIT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AUDIT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AUDIT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AUDIT tokenomiku, uzzini AUDIT tokena reāllaika cenu!

AUDIT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AUDIT? Mūsu AUDIT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.