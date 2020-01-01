CorionX (CORX) tokenomika
CorionX (CORX) informācija
CorionX is a modern blockchain platform that acts as a hub for digital assets, and is built to promote the adoption of cryptocurrency stablecoins, Decentralized Finance (DeFi), CBDCs, and other technologies that empower users and reduce reliance on legacy infrastructure. The CorionX (CORX) token is “gas” for the rapidly developing stablecoin and crypto infrastructure and is designed to help incentivize stablecoin and DeFi. adoption
♦️ CorionX is using partners bridges to provide interoperability, fast, secure & cheap transactions and scalability
♦️ CorionX will provide the next generation of mobile payments: This will power cheap, fast, and highly scalable transactions within the community using CorionX, Stablecoins and other ERC 20 tokens.
♦️ CorionX creates the one platform for education, rewards the collaboration of the community and leads the #MoneyInTheRightDirection Movement.
♦️ Staking without lockup: Holders of the CorionX utility token earn 2.5% quarterly, (10.38% APY) staking rewards without needing to lock up their assets. This is paid on the average CorionX balance held in the user’s ETH wallet, leaving them free to transact and benefit from the token’s utility without missing out on rewards.
♦️ Earning Yields in CeFi and DeFi: CorionX is looking to integrate Centralized Finance and Decentralized Finance solutions to provide easy to use access to mainstream users to earn yields and to extend CorionX utilites.
♦️ CorionX token has a wide range of use cases. It can be used for bounties and reward plans, membership fees, earning rewards, and a whole lot more.
♦️ CorionX token holders can earn discounts and benefits for holding and participating in the CorionX ecosystem.
CorionX (CORX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos CorionX (CORX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
CorionX (CORX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
CorionX (CORX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CORX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CORX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CORX tokenomiku, uzzini CORX tokena reāllaika cenu!
