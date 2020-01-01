Core Blockchain (XCB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Core Blockchain (XCB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Core Blockchain (XCB) informācija

Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://coreblockchain.net/

Core Blockchain (XCB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Core Blockchain (XCB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M
Kopējais apjoms:
$ 375.90M
$ 375.90M$ 375.90M
Apjoms apgrozībā:
$ 76.91M
$ 76.91M$ 76.91M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 10.73M
$ 10.73M$ 10.73M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.146314
$ 0.146314$ 0.146314
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02684857
$ 0.02684857$ 0.02684857
Pašreizējā cena:
$ 0.0285546
$ 0.0285546$ 0.0285546

Core Blockchain (XCB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Core Blockchain (XCB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais XCB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu XCB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti XCB tokenomiku, uzzini XCB tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.