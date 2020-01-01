Contango (TANGO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Contango (TANGO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Contango (TANGO) informācija

What is Contango?

Contango lets you loop anything on-chain.

You can:

Create leveraged positions similar to perps, but with low funding.

Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH.

Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs.

Create delta neutral plays to farm funding rates.

Arbitrage rate differentials on stablecoins.

Farm rewards, airdrops, and points with leverage.

And much more! See all its use cases.

The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi.

Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets.

Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://contango.xyz/

Contango (TANGO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Contango (TANGO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 249.31M
$ 249.31M$ 249.31M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 26.21M
$ 26.21M$ 26.21M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.118219
$ 0.118219$ 0.118219
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01243402
$ 0.01243402$ 0.01243402
Pašreizējā cena:
$ 0.02625384
$ 0.02625384$ 0.02625384

Contango (TANGO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Contango (TANGO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TANGO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TANGO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TANGO tokenomiku, uzzini TANGO tokena reāllaika cenu!

TANGO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TANGO? Mūsu TANGO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.