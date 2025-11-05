BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Concentric Industries cena šodien ir 0.00054863 USD. Seko līdzi reāllaika CONCENTRIC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CONCENTRIC cenas tendenci MEXC.Reāllaika Concentric Industries cena šodien ir 0.00054863 USD. Seko līdzi reāllaika CONCENTRIC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CONCENTRIC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CONCENTRIC

CONCENTRIC Cenas informācija

Kas ir CONCENTRIC

CONCENTRIC Oficiālā tīmekļa vietne

CONCENTRIC Tokenomika

CONCENTRIC Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Concentric Industries logotips

Concentric Industries Cena (CONCENTRIC)

Nav sarakstā

1 CONCENTRIC uz USD reāllaika cena:

$0.00054612
$0.00054612$0.00054612
-8.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Concentric Industries (CONCENTRIC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:38:25 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00051804
$ 0.00051804$ 0.00051804
24h zemākā
$ 0.00061012
$ 0.00061012$ 0.00061012
24h augstākā

$ 0.00051804
$ 0.00051804$ 0.00051804

$ 0.00061012
$ 0.00061012$ 0.00061012

$ 0.00442362
$ 0.00442362$ 0.00442362

$ 0.00012265
$ 0.00012265$ 0.00012265

+2.15%

-7.78%

-27.94%

-27.94%

Concentric Industries (CONCENTRIC) reāllaika cena ir $0.00054863. Pēdējo 24 stundu laikā CONCENTRIC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00051804 līdz augstākajai $ 0.00061012, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CONCENTRIC visu laiku augstākā cena ir $ 0.00442362, savukārt zemākā - $ 0.00012265.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CONCENTRIC ir mainījies par +2.15% pēdējā stundā, par -7.78% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.94% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Concentric Industries (CONCENTRIC) tirgus informācija

$ 478.30K
$ 478.30K$ 478.30K

--
----

$ 548.60K
$ 548.60K$ 548.60K

871.82M
871.82M 871.82M

999,946,936.5288035
999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Pašreizējais Concentric Industries tirgus maksimums ir $ 478.30K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CONCENTRIC apjoms apgrozībā ir 871.82M ar kopējo apjomu 999946936.5288035. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 548.60K.

Concentric Industries (CONCENTRIC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Concentric Industries uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Concentric Industries uz USD bija $ -0.0000615580.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Concentric Industries uz USD bija $ -0.0003142073.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Concentric Industries uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.78%
30 dienas$ -0.0000615580-11.22%
60 dienas$ -0.0003142073-57.27%
90 dienas$ 0--

Kas ir Concentric Industries (CONCENTRIC)?

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Concentric Industries (CONCENTRIC) resurss

Oficiālā interneta vietne

Concentric Industries cenas prognoze (USD)

Kāda būs Concentric Industries (CONCENTRIC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Concentric Industries (CONCENTRIC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Concentric Industries prognozes.

Apskati Concentric Industries cenas prognozi!

CONCENTRIC uz vietējām valūtām

Concentric Industries (CONCENTRIC) tokenomika

Concentric Industries (CONCENTRIC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CONCENTRIC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Concentric Industries (CONCENTRIC)

Kāda ir Concentric Industries (CONCENTRIC) vērtība šodien?
Reāllaika CONCENTRIC cena USD ir 0.00054863 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CONCENTRIC uz USD cena?
Pašreizējā CONCENTRIC uz USD cena ir $ 0.00054863. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Concentric Industries tirgus maksimums?
CONCENTRIC tirgus maksimums ir $ 478.30K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CONCENTRIC apjoms apgrozībā?
CONCENTRIC apjoms apgrozībā ir 871.82M USD.
Kāda bija CONCENTRIC vēsturiski augstākā cena?
CONCENTRIC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00442362 USD apmērā.
Kāda bija CONCENTRIC vēsturiski zemākā cena?
CONCENTRIC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00012265 USD.
Kāds ir CONCENTRIC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CONCENTRIC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CONCENTRIC šogad kāps augstāk?
CONCENTRIC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CONCENTRIC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:38:25 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,291.45
$101,291.45$101,291.45

-1.83%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,283.58
$3,283.58$3,283.58

-6.37%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.89
$154.89$154.89

-4.08%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2124
$2.2124$2.2124

-3.05%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,291.45
$101,291.45$101,291.45

-1.83%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,283.58
$3,283.58$3,283.58

-6.37%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.89
$154.89$154.89

-4.08%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2124
$2.2124$2.2124

-3.05%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16287
$0.16287$0.16287

-0.64%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.3388
$2.3388$2.3388

+1,459.20%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.25555
$0.25555$0.25555

+1,565.90%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000151
$0.000000000151$0.000000000151

+75.58%