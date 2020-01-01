Comtech Gold (CGO) tokenomika
Comtech Gold (CGO) informācija
ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions.
One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency.
Comtech Gold (CGO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Comtech Gold (CGO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Comtech Gold (CGO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Comtech Gold (CGO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CGO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CGO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CGO tokenomiku, uzzini CGO tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.