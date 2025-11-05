BiržaDEX+
Reāllaika Compliant Naira cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CNGN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CNGN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CNGN

CNGN Cenas informācija

Kas ir CNGN

CNGN Tehniskais dokuments

CNGN Oficiālā tīmekļa vietne

CNGN Tokenomika

CNGN Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Compliant Naira logotips

Compliant Naira Cena (CNGN)

Nav sarakstā

1 CNGN uz USD reāllaika cena:

$0.00069178
$0.00069178$0.00069178
-0.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Compliant Naira (CNGN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:38:11 (UTC+8)

Compliant Naira (CNGN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.32%

+2.53%

+2.53%

Compliant Naira (CNGN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CNGN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CNGN visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CNGN ir mainījies par +0.01% pēdējā stundā, par -0.32% pēdējo 24 stundu laikā un par +2.53% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Compliant Naira (CNGN) tirgus informācija

$ 451.88K
$ 451.88K$ 451.88K

--
----

$ 451.88K
$ 451.88K$ 451.88K

653.20M
653.20M 653.20M

653,203,572.9949999
653,203,572.9949999 653,203,572.9949999

Pašreizējais Compliant Naira tirgus maksimums ir $ 451.88K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CNGN apjoms apgrozībā ir 653.20M ar kopējo apjomu 653203572.9949999. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 451.88K.

Compliant Naira (CNGN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Compliant Naira uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Compliant Naira uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Compliant Naira uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Compliant Naira uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.32%
30 dienas$ 0+2.34%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Compliant Naira (CNGN)?

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.

The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.

More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Compliant Naira cenas prognoze (USD)

Kāda būs Compliant Naira (CNGN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Compliant Naira (CNGN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Compliant Naira prognozes.

Apskati Compliant Naira cenas prognozi!

CNGN uz vietējām valūtām

Compliant Naira (CNGN) tokenomika

Compliant Naira (CNGN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CNGN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Compliant Naira (CNGN)

Kāda ir Compliant Naira (CNGN) vērtība šodien?
Reāllaika CNGN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CNGN uz USD cena?
Pašreizējā CNGN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Compliant Naira tirgus maksimums?
CNGN tirgus maksimums ir $ 451.88K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CNGN apjoms apgrozībā?
CNGN apjoms apgrozībā ir 653.20M USD.
Kāda bija CNGN vēsturiski augstākā cena?
CNGN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija CNGN vēsturiski zemākā cena?
CNGN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CNGN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CNGN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CNGN šogad kāps augstāk?
CNGN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CNGN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:38:11 (UTC+8)

Compliant Naira (CNGN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

