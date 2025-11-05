BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Comet Portfolio cena šodien ir 0.00005701 USD. Seko līdzi reāllaika COMET uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COMET cenas tendenci MEXC.Reāllaika Comet Portfolio cena šodien ir 0.00005701 USD. Seko līdzi reāllaika COMET uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COMET cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par COMET

COMET Cenas informācija

Kas ir COMET

COMET Oficiālā tīmekļa vietne

COMET Tokenomika

COMET Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Comet Portfolio logotips

Comet Portfolio Cena (COMET)

Nav sarakstā

1 COMET uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Comet Portfolio (COMET) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:37:56 (UTC+8)

Comet Portfolio (COMET) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00005128
$ 0.00005128$ 0.00005128
24h zemākā
$ 0.00007429
$ 0.00007429$ 0.00007429
24h augstākā

$ 0.00005128
$ 0.00005128$ 0.00005128

$ 0.00007429
$ 0.00007429$ 0.00007429

$ 0.00289967
$ 0.00289967$ 0.00289967

$ 0.00002403
$ 0.00002403$ 0.00002403

+9.69%

-7.68%

-26.31%

-26.31%

Comet Portfolio (COMET) reāllaika cena ir $0.00005701. Pēdējo 24 stundu laikā COMET tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00005128 līdz augstākajai $ 0.00007429, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. COMET visu laiku augstākā cena ir $ 0.00289967, savukārt zemākā - $ 0.00002403.

Īstermiņa veiktspējas ziņā COMET ir mainījies par +9.69% pēdējā stundā, par -7.68% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.31% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Comet Portfolio (COMET) tirgus informācija

$ 57.00K
$ 57.00K$ 57.00K

--
----

$ 57.00K
$ 57.00K$ 57.00K

999.76M
999.76M 999.76M

999,762,046.3690326
999,762,046.3690326 999,762,046.3690326

Pašreizējais Comet Portfolio tirgus maksimums ir $ 57.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. COMET apjoms apgrozībā ir 999.76M ar kopējo apjomu 999762046.3690326. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 57.00K.

Comet Portfolio (COMET) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Comet Portfolio uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Comet Portfolio uz USD bija $ -0.0000078607.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Comet Portfolio uz USD bija $ +0.0000019393.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Comet Portfolio uz USD bija $ +0.00001350015132025031.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.68%
30 dienas$ -0.0000078607-13.78%
60 dienas$ +0.0000019393+3.40%
90 dienas$ +0.00001350015132025031+31.03%

Kas ir Comet Portfolio (COMET)?

The official fund for Comet's portfolio, an ai trading agent developed to trade stocks and crypto.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Comet Portfolio (COMET) resurss

Oficiālā interneta vietne

Comet Portfolio cenas prognoze (USD)

Kāda būs Comet Portfolio (COMET) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Comet Portfolio (COMET) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Comet Portfolio prognozes.

Apskati Comet Portfolio cenas prognozi!

COMET uz vietējām valūtām

Comet Portfolio (COMET) tokenomika

Comet Portfolio (COMET) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par COMET tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Comet Portfolio (COMET)

Kāda ir Comet Portfolio (COMET) vērtība šodien?
Reāllaika COMET cena USD ir 0.00005701 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā COMET uz USD cena?
Pašreizējā COMET uz USD cena ir $ 0.00005701. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Comet Portfolio tirgus maksimums?
COMET tirgus maksimums ir $ 57.00K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir COMET apjoms apgrozībā?
COMET apjoms apgrozībā ir 999.76M USD.
Kāda bija COMET vēsturiski augstākā cena?
COMET sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00289967 USD apmērā.
Kāda bija COMET vēsturiski zemākā cena?
COMET sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002403 USD.
Kāds ir COMET tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu COMET tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai COMET šogad kāps augstāk?
COMET cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati COMET cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:37:56 (UTC+8)

Comet Portfolio (COMET) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,254.80
$101,254.80$101,254.80

-1.86%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,278.84
$3,278.84$3,278.84

-6.51%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.72
$154.72$154.72

-4.18%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2128
$2.2128$2.2128

-3.03%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,254.80
$101,254.80$101,254.80

-1.86%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,278.84
$3,278.84$3,278.84

-6.51%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.72
$154.72$154.72

-4.18%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2128
$2.2128$2.2128

-3.03%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16269
$0.16269$0.16269

-0.75%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.3684
$2.3684$2.3684

+1,478.93%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22900
$0.22900$0.22900

+1,392.82%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000151
$0.000000000151$0.000000000151

+75.58%