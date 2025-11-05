BiržaDEX+
Reāllaika COLORS cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika COLORS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COLORS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par COLORS

COLORS Cenas informācija

Kas ir COLORS

COLORS Tehniskais dokuments

COLORS Oficiālā tīmekļa vietne

COLORS Tokenomika

COLORS Cenas prognoze

COLORS Cena (COLORS)

Nav sarakstā

1 COLORS uz USD reāllaika cena:

$0.00011401
$0.00011401
+5.70%1D
USD
COLORS (COLORS) Tiešsaistes cenu diagramma
COLORS (COLORS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+1.92%

+5.75%

-8.25%

-8.25%

COLORS (COLORS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā COLORS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. COLORS visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā COLORS ir mainījies par +1.92% pēdējā stundā, par +5.75% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.25% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

COLORS (COLORS) tirgus informācija

$ 113.82K
$ 113.82K

--
--

$ 113.82K
$ 113.82K

998.34M
998.34M

998,341,633.541354
998,341,633.541354

Pašreizējais COLORS tirgus maksimums ir $ 113.82K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. COLORS apjoms apgrozībā ir 998.34M ar kopējo apjomu 998341633.541354. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 113.82K.

COLORS (COLORS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas COLORS uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas COLORS uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas COLORS uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas COLORS uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+5.75%
30 dienas$ 0-54.76%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir COLORS (COLORS)?

It's a community memecoin based on a colorful cat named colors , with two NFTs collection ( one full mint, second mint live ) and both NFTs collection can be stacked to earn $COLORS daily

We are building everyday on X and telegram in community

Inspired by doginal dog and many others building community, COLORS is born on X, discord, tg, and keep growing everyday in community, all the Networks are available on the website

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

COLORS cenas prognoze (USD)

Kāda būs COLORS (COLORS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu COLORS (COLORS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa COLORS prognozes.

Apskati COLORS cenas prognozi!

COLORS uz vietējām valūtām

COLORS (COLORS) tokenomika

COLORS (COLORS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par COLORS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par COLORS (COLORS)

Kāda ir COLORS (COLORS) vērtība šodien?
Reāllaika COLORS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā COLORS uz USD cena?
Pašreizējā COLORS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir COLORS tirgus maksimums?
COLORS tirgus maksimums ir $ 113.82K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir COLORS apjoms apgrozībā?
COLORS apjoms apgrozībā ir 998.34M USD.
Kāda bija COLORS vēsturiski augstākā cena?
COLORS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija COLORS vēsturiski zemākā cena?
COLORS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir COLORS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu COLORS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai COLORS šogad kāps augstāk?
COLORS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati COLORS cenas prognozi dziļākai analīzei.
COLORS (COLORS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,191.63

$3,278.29

$154.62

$1.0001

$2.2103

$101,191.63

$3,278.29

$154.62

$2.2103

$0.16264

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.3463

$0.22974

$0.0000000000000000000000000243

$0.0000700

$0.000000000152

