Coinye West (COINYE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Coinye West (COINYE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Coinye West (COINYE) informācija

Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme.

With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture.

Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://coinye.lol/

Coinye West (COINYE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Coinye West (COINYE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 474.77K
$ 474.77K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 879.55M
$ 879.55M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 539.79K
$ 539.79K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.04538102
$ 0.04538102
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00054056
$ 0.00054056

Coinye West (COINYE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Coinye West (COINYE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais COINYE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu COINYE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti COINYE tokenomiku, uzzini COINYE tokena reāllaika cenu!

COINYE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas COINYE? Mūsu COINYE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.