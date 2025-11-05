BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika CoinPouch cena šodien ir 0.00003648 USD. Seko līdzi reāllaika POUCH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati POUCH cenas tendenci MEXC.Reāllaika CoinPouch cena šodien ir 0.00003648 USD. Seko līdzi reāllaika POUCH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati POUCH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par POUCH

POUCH Cenas informācija

Kas ir POUCH

POUCH Tehniskais dokuments

POUCH Oficiālā tīmekļa vietne

POUCH Tokenomika

POUCH Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

CoinPouch logotips

CoinPouch Cena (POUCH)

Nav sarakstā

1 POUCH uz USD reāllaika cena:

--
----
-39.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
CoinPouch (POUCH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:37:16 (UTC+8)

CoinPouch (POUCH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00003249
$ 0.00003249$ 0.00003249
24h zemākā
$ 0.0000652
$ 0.0000652$ 0.0000652
24h augstākā

$ 0.00003249
$ 0.00003249$ 0.00003249

$ 0.0000652
$ 0.0000652$ 0.0000652

$ 0.00025703
$ 0.00025703$ 0.00025703

$ 0.00003249
$ 0.00003249$ 0.00003249

+0.19%

-39.80%

-45.11%

-45.11%

CoinPouch (POUCH) reāllaika cena ir $0.00003648. Pēdējo 24 stundu laikā POUCH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00003249 līdz augstākajai $ 0.0000652, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. POUCH visu laiku augstākā cena ir $ 0.00025703, savukārt zemākā - $ 0.00003249.

Īstermiņa veiktspējas ziņā POUCH ir mainījies par +0.19% pēdējā stundā, par -39.80% pēdējo 24 stundu laikā un par -45.11% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

CoinPouch (POUCH) tirgus informācija

$ 36.48K
$ 36.48K$ 36.48K

--
----

$ 36.48K
$ 36.48K$ 36.48K

999.99M
999.99M 999.99M

999,994,690.0
999,994,690.0 999,994,690.0

Pašreizējais CoinPouch tirgus maksimums ir $ 36.48K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. POUCH apjoms apgrozībā ir 999.99M ar kopējo apjomu 999994690.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 36.48K.

CoinPouch (POUCH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas CoinPouch uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas CoinPouch uz USD bija $ -0.0000236841.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas CoinPouch uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas CoinPouch uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-39.80%
30 dienas$ -0.0000236841-64.92%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir CoinPouch (POUCH)?

CoinPouch is a social crypto wallet platform that allows users to send, receive, and interact with cryptocurrency on the Solana network easily and quickly through social media. With a simple interface and social integration, CoinPouch combines the function of digital wallets with social communication experiences, making it easier for users to manage digital assets and transact in their community.

The main features of CoinPoinch include instant transfers, high security based on Solana blockchain, as well as integration with various social platforms to expand the use of cryptocurrency in daily activities. This project focuses on increasing the adoption of crypto by making it more easily accessible and used by the wider community.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

CoinPouch cenas prognoze (USD)

Kāda būs CoinPouch (POUCH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu CoinPouch (POUCH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa CoinPouch prognozes.

Apskati CoinPouch cenas prognozi!

POUCH uz vietējām valūtām

CoinPouch (POUCH) tokenomika

CoinPouch (POUCH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par POUCH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par CoinPouch (POUCH)

Kāda ir CoinPouch (POUCH) vērtība šodien?
Reāllaika POUCH cena USD ir 0.00003648 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā POUCH uz USD cena?
Pašreizējā POUCH uz USD cena ir $ 0.00003648. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir CoinPouch tirgus maksimums?
POUCH tirgus maksimums ir $ 36.48K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir POUCH apjoms apgrozībā?
POUCH apjoms apgrozībā ir 999.99M USD.
Kāda bija POUCH vēsturiski augstākā cena?
POUCH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00025703 USD apmērā.
Kāda bija POUCH vēsturiski zemākā cena?
POUCH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00003249 USD.
Kāds ir POUCH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu POUCH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai POUCH šogad kāps augstāk?
POUCH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati POUCH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:37:16 (UTC+8)

CoinPouch (POUCH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,203.48
$101,203.48$101,203.48

-1.91%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,280.50
$3,280.50$3,280.50

-6.46%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.70
$154.70$154.70

-4.19%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2111
$2.2111$2.2111

-3.11%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,203.48
$101,203.48$101,203.48

-1.91%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,280.50
$3,280.50$3,280.50

-6.46%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.70
$154.70$154.70

-4.19%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2111
$2.2111$2.2111

-3.11%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16276
$0.16276$0.16276

-0.71%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.3825
$2.3825$2.3825

+1,488.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22080
$0.22080$0.22080

+1,339.37%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000152
$0.000000000152$0.000000000152

+76.74%