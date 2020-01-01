Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Coinbase Wrapped BTC (CBBTC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) informācija

Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.coinbase.com/
Tehniskais dokuments:
https://coinbase.bynder.com/m/1303c2f4d78fc966/original/cbBTC-White-Paper.pdf

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.60B
Kopējais apjoms:
$ 57.44K
Apjoms apgrozībā:
$ 57.44K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.60B
Visu laiku augstākā cena:
$ 123,939
Visu laiku zemākā cena:
$ 57,439
Pašreizējā cena:
$ 114,860
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CBBTC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CBBTC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CBBTC tokenomiku, uzzini CBBTC tokena reāllaika cenu!

CBBTC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CBBTC? Mūsu CBBTC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.