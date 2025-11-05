BiržaDEX+
Reāllaika Cofinex cena šodien ir 0.329795 USD. Seko līdzi reāllaika CNX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CNX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CNX

CNX Cenas informācija

Kas ir CNX

CNX Oficiālā tīmekļa vietne

CNX Tokenomika

CNX Cenas prognoze

Cofinex logotips

Cofinex Cena (CNX)

Nav sarakstā

1 CNX uz USD reāllaika cena:

$0.329818
+3.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Cofinex (CNX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:25:37 (UTC+8)

Cofinex (CNX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.309847
24h zemākā
$ 0.349878
24h augstākā

$ 0.309847
$ 0.349878
$ 0.500327
$ 0.04504196
-0.00%

+3.74%

+67.93%

+67.93%

Cofinex (CNX) reāllaika cena ir $0.329795. Pēdējo 24 stundu laikā CNX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.309847 līdz augstākajai $ 0.349878, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CNX visu laiku augstākā cena ir $ 0.500327, savukārt zemākā - $ 0.04504196.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CNX ir mainījies par -0.00% pēdējā stundā, par +3.74% pēdējo 24 stundu laikā un par +67.93% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Cofinex (CNX) tirgus informācija

$ 21.44M
--
$ 164.90M
65.00M
500,000,000.0
Pašreizējais Cofinex tirgus maksimums ir $ 21.44M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CNX apjoms apgrozībā ir 65.00M ar kopējo apjomu 500000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 164.90M.

Cofinex (CNX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Cofinex uz USD bija $ +0.01190037.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Cofinex uz USD bija $ +0.3466583087.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Cofinex uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Cofinex uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.01190037+3.74%
30 dienas$ +0.3466583087+105.11%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Cofinex (CNX)?

Cofinex (Minos Blockchain s.r.o ), a leading fintech company, is regulated by The CNB Czech Republic. With over 115,000+ users, Cofinex is claimed to be a trusted and secure crypto asset exchange application across the world. Headquartered in Singapore, with branch offices in the USA, UK, India, Czech Republic and Thailand, their operations are already running in South Korea, Thailand, Laos, Indonesia, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and other APAC countries. Cofinex Exchange offers its users an easy and secure platform to buy and sell Bitcoin, Ripple, Ethereum, Tron, CNX, and over 670+ crypto assets.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Cofinex (CNX) resurss

Oficiālā interneta vietne

Cofinex cenas prognoze (USD)

Kāda būs Cofinex (CNX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Cofinex (CNX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Cofinex prognozes.

Apskati Cofinex cenas prognozi!

CNX uz vietējām valūtām

Cofinex (CNX) tokenomika

Cofinex (CNX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CNX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Cofinex (CNX)

Kāda ir Cofinex (CNX) vērtība šodien?
Reāllaika CNX cena USD ir 0.329795 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CNX uz USD cena?
Pašreizējā CNX uz USD cena ir $ 0.329795. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Cofinex tirgus maksimums?
CNX tirgus maksimums ir $ 21.44M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CNX apjoms apgrozībā?
CNX apjoms apgrozībā ir 65.00M USD.
Kāda bija CNX vēsturiski augstākā cena?
CNX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.500327 USD apmērā.
Kāda bija CNX vēsturiski zemākā cena?
CNX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.04504196 USD.
Kāds ir CNX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CNX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CNX šogad kāps augstāk?
CNX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CNX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:25:37 (UTC+8)

Cofinex (CNX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

