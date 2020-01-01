Coded (CODED) tokenomika

Coded (CODED) informācija
Coded (CODED) informācija

Coded is a memecoin on Solana blockchain.

The ticker 'Coded' is one of the most used phrases in the crypto community.

The meme is a cat with sunglasses behind a laptop appearing to be coding with green code as background.

The ticker is massively memable as everything and every message can be seen as coded. The phrase 'It's coded' is already used massively by the coded community and can be seen everywhere on X.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.codedonsol.com/

Coded (CODED) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Coded (CODED) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 32.19K
$ 32.19K
Kopējais apjoms:
$ 997.91M
Apjoms apgrozībā:
$ 997.91M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 32.19K
$ 32.19K
Visu laiku augstākā cena: $ 0.0005122
$ 0.0005122
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00001118
Pašreizējā cena: $ 0
$ 0
Coded (CODED) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Coded (CODED) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CODED tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CODED tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CODED tokenomiku, uzzini CODED tokena reāllaika cenu!

CODED cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CODED? Mūsu CODED cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.