BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Coded for millions cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CODED uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CODED cenas tendenci MEXC.Reāllaika Coded for millions cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CODED uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CODED cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CODED

CODED Cenas informācija

Kas ir CODED

CODED Oficiālā tīmekļa vietne

CODED Tokenomika

CODED Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Coded for millions logotips

Coded for millions Cena (CODED)

Nav sarakstā

1 CODED uz USD reāllaika cena:

--
----
-12.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Coded for millions (CODED) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:36:56 (UTC+8)

Coded for millions (CODED) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

-12.35%

-40.69%

-40.69%

Coded for millions (CODED) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CODED tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CODED visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CODED ir mainījies par +0.84% pēdējā stundā, par -12.35% pēdējo 24 stundu laikā un par -40.69% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Coded for millions (CODED) tirgus informācija

$ 39.94K
$ 39.94K$ 39.94K

--
----

$ 39.94K
$ 39.94K$ 39.94K

999.84M
999.84M 999.84M

999,842,596.261205
999,842,596.261205 999,842,596.261205

Pašreizējais Coded for millions tirgus maksimums ir $ 39.94K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CODED apjoms apgrozībā ir 999.84M ar kopējo apjomu 999842596.261205. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 39.94K.

Coded for millions (CODED) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Coded for millions uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Coded for millions uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Coded for millions uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Coded for millions uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-12.35%
30 dienas$ 0-58.65%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Coded for millions (CODED)?

This is codded to moon

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Coded for millions (CODED) resurss

Oficiālā interneta vietne

Coded for millions cenas prognoze (USD)

Kāda būs Coded for millions (CODED) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Coded for millions (CODED) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Coded for millions prognozes.

Apskati Coded for millions cenas prognozi!

CODED uz vietējām valūtām

Coded for millions (CODED) tokenomika

Coded for millions (CODED) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CODED tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Coded for millions (CODED)

Kāda ir Coded for millions (CODED) vērtība šodien?
Reāllaika CODED cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CODED uz USD cena?
Pašreizējā CODED uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Coded for millions tirgus maksimums?
CODED tirgus maksimums ir $ 39.94K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CODED apjoms apgrozībā?
CODED apjoms apgrozībā ir 999.84M USD.
Kāda bija CODED vēsturiski augstākā cena?
CODED sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija CODED vēsturiski zemākā cena?
CODED sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CODED tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CODED tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CODED šogad kāps augstāk?
CODED cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CODED cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:36:56 (UTC+8)

Coded for millions (CODED) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,206.11
$101,206.11$101,206.11

-1.91%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,281.78
$3,281.78$3,281.78

-6.42%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.68
$154.68$154.68

-4.21%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2137
$2.2137$2.2137

-2.99%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,206.11
$101,206.11$101,206.11

-1.91%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,281.78
$3,281.78$3,281.78

-6.42%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.68
$154.68$154.68

-4.21%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2137
$2.2137$2.2137

-2.99%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16287
$0.16287$0.16287

-0.64%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.4167
$2.4167$2.4167

+1,511.13%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.21050
$0.21050$0.21050

+1,272.22%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000152
$0.000000000152$0.000000000152

+76.74%