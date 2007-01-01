Codec Flow (CODEC) tokenomika

Codec Flow (CODEC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Codec Flow (CODEC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Codec Flow (CODEC) informācija

CodecFlow is the first Operator platform built on Vision-Language Actions (VLAs), enabling AI to see, reason, and act across screens or robotic systems. It includes Fabric, a multi-cloud execution layer for GPU-intensive or compute-heavy workloads. Fabric optimizes workload placement by sampling live capacity and pricing across connected providers and selecting the lowest-cost node that meets specified requirements.

CodecFlow also developed Operator Kit (optr), a lightweight toolkit for building agents that operate on desktops, browsers, simulations, and robots. Optr provides composable utilities for managing actions, state, episodes, and safety, with a modular design that keeps other components pluggable.

Together, these components form a framework that supports the development and deployment of agents across diverse digital and physical environments

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://codecflow.ai/
Tehniskais dokuments:
https://docs.codecflow.ai/

Codec Flow (CODEC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Codec Flow (CODEC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 30.79M

Kopējais apjoms:
$ 999.90M

Apjoms apgrozībā:
$ 749.90M

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 41.06M

Visu laiku augstākā cena:
$ 0.04559507

Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00136243

Pašreizējā cena:
$ 0.0409199


Codec Flow (CODEC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Codec Flow (CODEC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CODEC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CODEC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CODEC tokenomiku, uzzini CODEC tokena reāllaika cenu!

CODEC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CODEC? Mūsu CODEC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.