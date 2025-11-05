BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Cod3x cena šodien ir 0.050821 USD. Seko līdzi reāllaika CDX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CDX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Cod3x cena šodien ir 0.050821 USD. Seko līdzi reāllaika CDX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CDX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CDX

CDX Cenas informācija

Kas ir CDX

CDX Tehniskais dokuments

CDX Oficiālā tīmekļa vietne

CDX Tokenomika

CDX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Cod3x logotips

Cod3x Cena (CDX)

Nav sarakstā

1 CDX uz USD reāllaika cena:

$0.050821
$0.050821$0.050821
-11.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Cod3x (CDX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:25:30 (UTC+8)

Cod3x (CDX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.050835
$ 0.050835$ 0.050835
24h zemākā
$ 0.059517
$ 0.059517$ 0.059517
24h augstākā

$ 0.050835
$ 0.050835$ 0.050835

$ 0.059517
$ 0.059517$ 0.059517

$ 0.251359
$ 0.251359$ 0.251359

$ 0.01749092
$ 0.01749092$ 0.01749092

-1.67%

-11.08%

-36.54%

-36.54%

Cod3x (CDX) reāllaika cena ir $0.050821. Pēdējo 24 stundu laikā CDX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.050835 līdz augstākajai $ 0.059517, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CDX visu laiku augstākā cena ir $ 0.251359, savukārt zemākā - $ 0.01749092.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CDX ir mainījies par -1.67% pēdējā stundā, par -11.08% pēdējo 24 stundu laikā un par -36.54% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Cod3x (CDX) tirgus informācija

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

--
----

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

49.13M
49.13M 49.13M

49,134,194.86556557
49,134,194.86556557 49,134,194.86556557

Pašreizējais Cod3x tirgus maksimums ir $ 2.50M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CDX apjoms apgrozībā ir 49.13M ar kopējo apjomu 49134194.86556557. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.50M.

Cod3x (CDX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Cod3x uz USD bija $ -0.00633428874896497.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Cod3x uz USD bija $ -0.0206295296.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Cod3x uz USD bija $ -0.0271859773.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Cod3x uz USD bija $ -0.04767254792683318.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00633428874896497-11.08%
30 dienas$ -0.0206295296-40.59%
60 dienas$ -0.0271859773-53.49%
90 dienas$ -0.04767254792683318-48.40%

Kas ir Cod3x (CDX)?

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.

Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Cod3x cenas prognoze (USD)

Kāda būs Cod3x (CDX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Cod3x (CDX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Cod3x prognozes.

Apskati Cod3x cenas prognozi!

CDX uz vietējām valūtām

Cod3x (CDX) tokenomika

Cod3x (CDX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CDX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Cod3x (CDX)

Kāda ir Cod3x (CDX) vērtība šodien?
Reāllaika CDX cena USD ir 0.050821 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CDX uz USD cena?
Pašreizējā CDX uz USD cena ir $ 0.050821. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Cod3x tirgus maksimums?
CDX tirgus maksimums ir $ 2.50M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CDX apjoms apgrozībā?
CDX apjoms apgrozībā ir 49.13M USD.
Kāda bija CDX vēsturiski augstākā cena?
CDX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.251359 USD apmērā.
Kāda bija CDX vēsturiski zemākā cena?
CDX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01749092 USD.
Kāds ir CDX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CDX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CDX šogad kāps augstāk?
CDX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CDX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:25:30 (UTC+8)

Cod3x (CDX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,074.53
$101,074.53$101,074.53

-2.04%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.00
$3,256.00$3,256.00

-7.16%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.38
$153.38$153.38

-5.01%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1975
$2.1975$2.1975

-3.70%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,074.53
$101,074.53$101,074.53

-2.04%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.00
$3,256.00$3,256.00

-7.16%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1975
$2.1975$2.1975

-3.70%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.38
$153.38$153.38

-5.01%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16226
$0.16226$0.16226

-1.01%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.4547
$3.4547$3.4547

+2,203.13%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.19000
$0.19000$0.19000

+1,138.59%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05870
$0.05870$0.05870

+66.38%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000646
$0.0000646$0.0000646

+57.56%