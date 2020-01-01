Cockapoo (CPOO) tokenomika
Cockapoo is a new type of crypto coin. Born from the mix of a cocker-spaniel and poodle, Cockapoo is here to prove that we are the best dog token in the crypto-verse. We are launching our mobile app Cpoo where users can request pooper scoopers to clean up dog poop. The Cpoo app will be powered solely by our crypto token $CPOO. Cockapoo is a deflationary token with static reflection that rewards holders so, the more poop that is scooped on the app, the more Cockapoo coins added to your wallet. Simply hold Cockapoo and 2% from each transaction is automatically redistributed to the Cockapoo holders.
Cockapoo (CPOO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Cockapoo (CPOO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CPOO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CPOO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CPOO tokenomiku, uzzini CPOO tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.