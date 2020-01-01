COAT DOG (COAT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par COAT DOG (COAT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
COAT DOG (COAT) informācija

Coat Dog Token is a meme token deployed on the Base blockchain with Clanker platform. It's designed to be fun and community-driven, with a simple meme image generator that lets users create their own Coat Dog memes. As part of the token's mechanics, 0.4% of all fees collected through the Clanker platform are used to burn Coat Dog tokens, reducing supply over time. The project combines meme culture with basic utility, aiming to grow through community creativity and Clanker platform support.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://coatdog.com

COAT DOG (COAT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos COAT DOG (COAT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture.

Tirgus kapitalizācija:
$ 105.30K
Kopējais apjoms:
$ 98.19B
Apjoms apgrozībā:
$ 98.19B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 105.30K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00001141
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000102
Pašreizējā cena:
$ 0
COAT DOG (COAT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

COAT DOG (COAT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais COAT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu COAT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti COAT tokenomiku, uzzini COAT tokena reāllaika cenu!

COAT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas COAT? Mūsu COAT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

