Clustr (CLUSTR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Clustr (CLUSTR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Clustr (CLUSTR) informācija

Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our “Citizens”, while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://clustr.network/

Clustr (CLUSTR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Clustr (CLUSTR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.65M
$ 1.65M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 516.13M
$ 516.13M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.19M
$ 3.19M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.184538
$ 0.184538
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00270518
$ 0.00270518
Pašreizējā cena:
$ 0.00320274
$ 0.00320274

Clustr (CLUSTR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Clustr (CLUSTR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CLUSTR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CLUSTR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CLUSTR tokenomiku, uzzini CLUSTR tokena reāllaika cenu!

CLUSTR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CLUSTR? Mūsu CLUSTR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

