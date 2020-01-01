Clickme (CLICKME) tokenomika
Clickme (CLICKME) informācija
Clickme is a decentralized gambling platform built on the Solana blockchain, introducing a high-adrenaline game of timing, risk, and reward. At its core, the platform revolves around a single, compelling mechanic: a button that users can click by spending a small amount of SOL. Every time a player clicks the button, the game timer resets. If the timer runs out without another click, the last person to click the button claims the entire pot of accumulated SOL.
This simple yet addictive format creates a game theory-driven battleground where players must balance timing and strategy, knowing that every click brings them closer to a potential win—or a loss if someone outlasts them. The game is transparent, provably fair, and fully on-chain, leveraging Solana’s lightning-fast transactions and low fees to offer seamless, real-time interaction.
Clickme caters to both casual participants and high-stakes thrill-seekers, combining the excitement of last-man-standing gameplay with the transparency and security of decentralized finance. With a sleek UI and robust smart contract foundation, the platform aims to redefine blockchain-based gaming and introduce a new wave of interactive crypto entertainment.
Clickme (CLICKME) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Clickme (CLICKME) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Clickme (CLICKME) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Clickme (CLICKME) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CLICKME tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CLICKME tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CLICKME tokenomiku, uzzini CLICKME tokena reāllaika cenu!
CLICKME cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CLICKME? Mūsu CLICKME cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.