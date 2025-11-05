BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Clean Food cena šodien ir 0.0007698 USD. Seko līdzi reāllaika CF uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CF cenas tendenci MEXC.Reāllaika Clean Food cena šodien ir 0.0007698 USD. Seko līdzi reāllaika CF uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CF cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CF

CF Cenas informācija

Kas ir CF

CF Tehniskais dokuments

CF Oficiālā tīmekļa vietne

CF Tokenomika

CF Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Clean Food logotips

Clean Food Cena (CF)

Nav sarakstā

1 CF uz USD reāllaika cena:

$0.0007698
$0.0007698$0.0007698
+8.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Clean Food (CF) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:35:50 (UTC+8)

Clean Food (CF) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00069964
$ 0.00069964$ 0.00069964
24h zemākā
$ 0.00115955
$ 0.00115955$ 0.00115955
24h augstākā

$ 0.00069964
$ 0.00069964$ 0.00069964

$ 0.00115955
$ 0.00115955$ 0.00115955

$ 0.03350273
$ 0.03350273$ 0.03350273

$ 0.00035995
$ 0.00035995$ 0.00035995

+0.01%

+8.45%

-72.99%

-72.99%

Clean Food (CF) reāllaika cena ir $0.0007698. Pēdējo 24 stundu laikā CF tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00069964 līdz augstākajai $ 0.00115955, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CF visu laiku augstākā cena ir $ 0.03350273, savukārt zemākā - $ 0.00035995.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CF ir mainījies par +0.01% pēdējā stundā, par +8.45% pēdējo 24 stundu laikā un par -72.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Clean Food (CF) tirgus informācija

$ 67.74K
$ 67.74K$ 67.74K

--
----

$ 67.74K
$ 67.74K$ 67.74K

88.00M
88.00M 88.00M

88,000,000.0
88,000,000.0 88,000,000.0

Pašreizējais Clean Food tirgus maksimums ir $ 67.74K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CF apjoms apgrozībā ir 88.00M ar kopējo apjomu 88000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 67.74K.

Clean Food (CF) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Clean Food uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Clean Food uz USD bija $ -0.0006471230.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Clean Food uz USD bija $ -0.0005709484.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Clean Food uz USD bija $ -0.009781764757405424.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+8.45%
30 dienas$ -0.0006471230-84.06%
60 dienas$ -0.0005709484-74.16%
90 dienas$ -0.009781764757405424-92.70%

Kas ir Clean Food (CF)?

CF Token is a digital asset designed to enhance transparency and traceability across multiple industries, including food, cosmetics, pharmaceuticals, and more. By leveraging blockchain technology, it ensures product authenticity and promotes sustainable practices.

Cleanfood is a pioneering platform dedicated to enhancing transparency and sustainability in consumer products. By leveraging advanced technologies such as QR codes and blockchain, cleanfood empowers users to trace the origins and processes of the items they wear and consume.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Clean Food cenas prognoze (USD)

Kāda būs Clean Food (CF) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Clean Food (CF) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Clean Food prognozes.

Apskati Clean Food cenas prognozi!

CF uz vietējām valūtām

Clean Food (CF) tokenomika

Clean Food (CF) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CF tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Clean Food (CF)

Kāda ir Clean Food (CF) vērtība šodien?
Reāllaika CF cena USD ir 0.0007698 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CF uz USD cena?
Pašreizējā CF uz USD cena ir $ 0.0007698. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Clean Food tirgus maksimums?
CF tirgus maksimums ir $ 67.74K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CF apjoms apgrozībā?
CF apjoms apgrozībā ir 88.00M USD.
Kāda bija CF vēsturiski augstākā cena?
CF sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03350273 USD apmērā.
Kāda bija CF vēsturiski zemākā cena?
CF sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00035995 USD.
Kāds ir CF tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CF tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CF šogad kāps augstāk?
CF cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CF cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:35:50 (UTC+8)

Clean Food (CF) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,202.78
$101,202.78$101,202.78

-1.91%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,277.62
$3,277.62$3,277.62

-6.54%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.73
$154.73$154.73

-4.18%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2143
$2.2143$2.2143

-2.97%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,202.78
$101,202.78$101,202.78

-1.91%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,277.62
$3,277.62$3,277.62

-6.54%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.73
$154.73$154.73

-4.18%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2143
$2.2143$2.2143

-2.97%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16287
$0.16287$0.16287

-0.64%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.5251
$2.5251$2.5251

+1,583.40%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.21957
$0.21957$0.21957

+1,331.35%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000154
$0.000000000154$0.000000000154

+79.06%