Clarity (CLARITY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Clarity (CLARITY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Clarity (CLARITY) informācija

The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities.

DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth.

By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.clarity.community/
Tehniskais dokuments:
https://docsend.com/view/5dxmuwzgptqxzvm7

Clarity (CLARITY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Clarity (CLARITY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.63M
$ 1.63M
Kopējais apjoms:
$ 2.00B
$ 2.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 851.65M
$ 851.65M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.82M
$ 3.82M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0097587
$ 0.0097587
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00137342
$ 0.00137342
Pašreizējā cena:
$ 0.00190939
$ 0.00190939

Clarity (CLARITY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Clarity (CLARITY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CLARITY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CLARITY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CLARITY tokenomiku, uzzini CLARITY tokena reāllaika cenu!

CLARITY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CLARITY? Mūsu CLARITY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.