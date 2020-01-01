Clankster (CLANKSTER) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Clankster (CLANKSTER), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Clankster (CLANKSTER) informācija

Clankster is the first Clanker token with monthly airdrops, designed to reward token holders while fostering community growth, innovation, and collaboration. Clankster is designed to empower holders, support innovation, and grow the Clanker ecosystem, creating a sustainable and rewarding experience for the community. Together, the Clanker ecosystem provides everything needed to create, launch, and grow innovative projects, empowering a new wave of decentralized builders and communities.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://clankster.xyz

Clankster (CLANKSTER) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Clankster (CLANKSTER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 68.97K
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 100.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 68.97K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Clankster (CLANKSTER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Clankster (CLANKSTER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CLANKSTER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CLANKSTER tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CLANKSTER tokenomiku, uzzini CLANKSTER tokena reāllaika cenu!

CLANKSTER cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CLANKSTER? Mūsu CLANKSTER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.