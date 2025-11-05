BiržaDEX+
Reāllaika Cisco xStock cena šodien ir 72.53 USD. Seko līdzi reāllaika CSCOX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CSCOX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CSCOX

CSCOX Cenas informācija

Kas ir CSCOX

CSCOX Tehniskais dokuments

CSCOX Oficiālā tīmekļa vietne

CSCOX Tokenomika

CSCOX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Cisco xStock logotips

Cisco xStock Cena (CSCOX)

Nav sarakstā

1 CSCOX uz USD reāllaika cena:

$72.62
$72.62
-2.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Cisco xStock (CSCOX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:35:34 (UTC+8)

Cisco xStock (CSCOX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 72.14
$ 72.14
24h zemākā
$ 74.5
$ 74.5
24h augstākā

$ 72.14
$ 72.14

$ 74.5
$ 74.5

$ 74.9
$ 74.9

$ 65.89
$ 65.89

+0.38%

-2.64%

-0.12%

-0.12%

Cisco xStock (CSCOX) reāllaika cena ir $72.53. Pēdējo 24 stundu laikā CSCOX tika tirgots robežās no zemākās $ 72.14 līdz augstākajai $ 74.5, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CSCOX visu laiku augstākā cena ir $ 74.9, savukārt zemākā - $ 65.89.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CSCOX ir mainījies par +0.38% pēdējā stundā, par -2.64% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Cisco xStock (CSCOX) tirgus informācija

$ 234.60K
$ 234.60K

--
--

$ 2.05M
$ 2.05M

3.23K
3.23K

28,283.02293145555
28,283.02293145555

Pašreizējais Cisco xStock tirgus maksimums ir $ 234.60K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CSCOX apjoms apgrozībā ir 3.23K ar kopējo apjomu 28283.02293145555. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.05M.

Cisco xStock (CSCOX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Cisco xStock uz USD bija $ -1.97230071360226.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Cisco xStock uz USD bija $ +4.9624953470.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Cisco xStock uz USD bija $ +6.3336097200.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Cisco xStock uz USD bija $ +3.26972882600133.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -1.97230071360226-2.64%
30 dienas$ +4.9624953470+6.84%
60 dienas$ +6.3336097200+8.73%
90 dienas$ +3.26972882600133+4.72%

Kas ir Cisco xStock (CSCOX)?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Cisco xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Cisco xStock (CSCOX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Cisco xStock (CSCOX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Cisco xStock prognozes.

Apskati Cisco xStock cenas prognozi!

CSCOX uz vietējām valūtām

Cisco xStock (CSCOX) tokenomika

Cisco xStock (CSCOX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CSCOX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Cisco xStock (CSCOX)

Kāda ir Cisco xStock (CSCOX) vērtība šodien?
Reāllaika CSCOX cena USD ir 72.53 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CSCOX uz USD cena?
Pašreizējā CSCOX uz USD cena ir $ 72.53. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Cisco xStock tirgus maksimums?
CSCOX tirgus maksimums ir $ 234.60K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CSCOX apjoms apgrozībā?
CSCOX apjoms apgrozībā ir 3.23K USD.
Kāda bija CSCOX vēsturiski augstākā cena?
CSCOX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 74.9 USD apmērā.
Kāda bija CSCOX vēsturiski zemākā cena?
CSCOX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 65.89 USD.
Kāds ir CSCOX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CSCOX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CSCOX šogad kāps augstāk?
CSCOX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CSCOX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:35:34 (UTC+8)

Cisco xStock (CSCOX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,206.37

$3,274.39

$154.61

$1.0000

$2.2115

$101,206.37

$3,274.39

$154.61

$2.2115

$0.16260

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.5438

$0.22852

$0.0000000000000000000000000243

$0.000000000154

$0.0000700

