Circuits of Value (COVAL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Circuits of Value (COVAL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Circuits of Value (COVAL) informācija

Emblem Vault is the NFT platform that enables cross-chain transfers of any digital asset, and $COVAL is the fuel that powers it all!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://emblem.pro

Circuits of Value (COVAL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Circuits of Value (COVAL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.35M
$ 1.35M
Kopējais apjoms:
$ 1.78B
$ 1.78B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.78B
$ 1.78B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.35M
$ 1.35M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.250821
$ 0.250821
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00075904
$ 0.00075904

Circuits of Value (COVAL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Circuits of Value (COVAL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais COVAL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu COVAL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti COVAL tokenomiku, uzzini COVAL tokena reāllaika cenu!

COVAL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas COVAL? Mūsu COVAL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.