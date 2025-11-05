BiržaDEX+
Reāllaika Cicada Finance cena šodien ir 0.00218702 USD. Seko līdzi reāllaika LTCIC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LTCIC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LTCIC

LTCIC Cenas informācija

Kas ir LTCIC

LTCIC Tehniskais dokuments

LTCIC Oficiālā tīmekļa vietne

LTCIC Tokenomika

LTCIC Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Cicada Finance logotips

Cicada Finance Cena (LTCIC)

Nav sarakstā

1 LTCIC uz USD reāllaika cena:

$0.00216952
$0.00216952$0.00216952
+1.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Cicada Finance (LTCIC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:25:15 (UTC+8)

Cicada Finance (LTCIC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00205264
$ 0.00205264$ 0.00205264
24h zemākā
$ 0.00219454
$ 0.00219454$ 0.00219454
24h augstākā

$ 0.00205264
$ 0.00205264$ 0.00205264

$ 0.00219454
$ 0.00219454$ 0.00219454

$ 0.00289418
$ 0.00289418$ 0.00289418

$ 0.00205264
$ 0.00205264$ 0.00205264

+2.77%

+2.05%

-1.95%

-1.95%

Cicada Finance (LTCIC) reāllaika cena ir $0.00218702. Pēdējo 24 stundu laikā LTCIC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00205264 līdz augstākajai $ 0.00219454, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LTCIC visu laiku augstākā cena ir $ 0.00289418, savukārt zemākā - $ 0.00205264.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LTCIC ir mainījies par +2.77% pēdējā stundā, par +2.05% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Cicada Finance (LTCIC) tirgus informācija

$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M

--
----

$ 21.70M
$ 21.70M$ 21.70M

2.61B
2.61B 2.61B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Pašreizējais Cicada Finance tirgus maksimums ir $ 5.65M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LTCIC apjoms apgrozībā ir 2.61B ar kopējo apjomu 10000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 21.70M.

Cicada Finance (LTCIC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Cicada Finance uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Cicada Finance uz USD bija $ -0.0003977043.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Cicada Finance uz USD bija $ -0.0003455049.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Cicada Finance uz USD bija $ -0.0006724282408595056.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+2.05%
30 dienas$ -0.0003977043-18.18%
60 dienas$ -0.0003455049-15.79%
90 dienas$ -0.0006724282408595056-23.51%

Kas ir Cicada Finance (LTCIC)?

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Cicada Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Cicada Finance (LTCIC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Cicada Finance (LTCIC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Cicada Finance prognozes.

Apskati Cicada Finance cenas prognozi!

LTCIC uz vietējām valūtām

Cicada Finance (LTCIC) tokenomika

Cicada Finance (LTCIC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LTCIC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Cicada Finance (LTCIC)

Kāda ir Cicada Finance (LTCIC) vērtība šodien?
Reāllaika LTCIC cena USD ir 0.00218702 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LTCIC uz USD cena?
Pašreizējā LTCIC uz USD cena ir $ 0.00218702. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Cicada Finance tirgus maksimums?
LTCIC tirgus maksimums ir $ 5.65M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LTCIC apjoms apgrozībā?
LTCIC apjoms apgrozībā ir 2.61B USD.
Kāda bija LTCIC vēsturiski augstākā cena?
LTCIC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00289418 USD apmērā.
Kāda bija LTCIC vēsturiski zemākā cena?
LTCIC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00205264 USD.
Kāds ir LTCIC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LTCIC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LTCIC šogad kāps augstāk?
LTCIC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LTCIC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:25:15 (UTC+8)

Cicada Finance (LTCIC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

