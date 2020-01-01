Chumbi Valley (CHMB) tokenomika
Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli.
Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.
Chumbi Valley (CHMB) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Chumbi Valley (CHMB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Chumbi Valley (CHMB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Chumbi Valley (CHMB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CHMB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CHMB tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CHMB tokenomiku, uzzini CHMB tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.