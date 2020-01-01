Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenomika

Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Chronoeffector (CHRONOEFFE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Chronoeffector (CHRONOEFFE) informācija

Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://chronoeffector.ai/

Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 563.83K
$ 563.83K$ 563.83K
Kopējais apjoms:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.94M
$ 999.94M$ 999.94M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 563.83K
$ 563.83K$ 563.83K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00349309
$ 0.00349309$ 0.00349309
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00003293
$ 0.00003293$ 0.00003293
Pašreizējā cena:
$ 0.00056386
$ 0.00056386$ 0.00056386

Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Chronoeffector (CHRONOEFFE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CHRONOEFFE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CHRONOEFFE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CHRONOEFFE tokenomiku, uzzini CHRONOEFFE tokena reāllaika cenu!

CHRONOEFFE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CHRONOEFFE? Mūsu CHRONOEFFE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.