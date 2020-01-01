Christ Is King (CIK) tokenomika
Christ Is King (CIK) informācija
$CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal.
Christ Is King (CIK) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Christ Is King (CIK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Christ Is King (CIK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Christ Is King (CIK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CIK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CIK tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CIK tokenomiku, uzzini CIK tokena reāllaika cenu!
CIK cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CIK? Mūsu CIK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
