BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Chrema Coin cena šodien ir 0.770279 USD. Seko līdzi reāllaika CRMC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CRMC cenas tendenci MEXC.Reāllaika Chrema Coin cena šodien ir 0.770279 USD. Seko līdzi reāllaika CRMC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CRMC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CRMC

CRMC Cenas informācija

Kas ir CRMC

CRMC Tehniskais dokuments

CRMC Oficiālā tīmekļa vietne

CRMC Tokenomika

CRMC Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Chrema Coin logotips

Chrema Coin Cena (CRMC)

Nav sarakstā

1 CRMC uz USD reāllaika cena:

$0.791501
$0.791501$0.791501
-17.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Chrema Coin (CRMC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:25:08 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.752269
$ 0.752269$ 0.752269
24h zemākā
$ 1.32
$ 1.32$ 1.32
24h augstākā

$ 0.752269
$ 0.752269$ 0.752269

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 5.02
$ 5.02$ 5.02

$ 0.432032
$ 0.432032$ 0.432032

-1.14%

-20.18%

-7.25%

-7.25%

Chrema Coin (CRMC) reāllaika cena ir $0.770279. Pēdējo 24 stundu laikā CRMC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.752269 līdz augstākajai $ 1.32, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CRMC visu laiku augstākā cena ir $ 5.02, savukārt zemākā - $ 0.432032.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CRMC ir mainījies par -1.14% pēdējā stundā, par -20.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.25% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Chrema Coin (CRMC) tirgus informācija

$ 8.72M
$ 8.72M$ 8.72M

--
----

$ 39.65M
$ 39.65M$ 39.65M

10.99M
10.99M 10.99M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Pašreizējais Chrema Coin tirgus maksimums ir $ 8.72M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CRMC apjoms apgrozībā ir 10.99M ar kopējo apjomu 50000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 39.65M.

Chrema Coin (CRMC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Chrema Coin uz USD bija $ -0.1947761491960859.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Chrema Coin uz USD bija $ -0.1870582496.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Chrema Coin uz USD bija $ +0.1038485526.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Chrema Coin uz USD bija $ -1.502007259354557.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.1947761491960859-20.18%
30 dienas$ -0.1870582496-24.28%
60 dienas$ +0.1038485526+13.48%
90 dienas$ -1.502007259354557-66.10%

Kas ir Chrema Coin (CRMC)?

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Chrema Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Chrema Coin (CRMC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Chrema Coin (CRMC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Chrema Coin prognozes.

Apskati Chrema Coin cenas prognozi!

CRMC uz vietējām valūtām

Chrema Coin (CRMC) tokenomika

Chrema Coin (CRMC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CRMC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Chrema Coin (CRMC)

Kāda ir Chrema Coin (CRMC) vērtība šodien?
Reāllaika CRMC cena USD ir 0.770279 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CRMC uz USD cena?
Pašreizējā CRMC uz USD cena ir $ 0.770279. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Chrema Coin tirgus maksimums?
CRMC tirgus maksimums ir $ 8.72M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CRMC apjoms apgrozībā?
CRMC apjoms apgrozībā ir 10.99M USD.
Kāda bija CRMC vēsturiski augstākā cena?
CRMC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 5.02 USD apmērā.
Kāda bija CRMC vēsturiski zemākā cena?
CRMC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.432032 USD.
Kāds ir CRMC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CRMC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CRMC šogad kāps augstāk?
CRMC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CRMC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:25:08 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,101.12
$101,101.12$101,101.12

-2.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,261.41
$3,261.41$3,261.41

-7.00%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.58
$153.58$153.58

-4.89%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2006
$2.2006$2.2006

-3.57%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,101.12
$101,101.12$101,101.12

-2.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,261.41
$3,261.41$3,261.41

-7.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2006
$2.2006$2.2006

-3.57%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.58
$153.58$153.58

-4.89%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16244
$0.16244$0.16244

-0.90%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.4011
$3.4011$3.4011

+2,167.40%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18095
$0.18095$0.18095

+1,079.59%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06160
$0.06160$0.06160

+74.60%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000646
$0.0000646$0.0000646

+57.56%