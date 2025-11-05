BiržaDEX+
Reāllaika Chonkus Maximus cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CHONKUS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CHONKUS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CHONKUS

CHONKUS Cenas informācija

Kas ir CHONKUS

CHONKUS Oficiālā tīmekļa vietne

CHONKUS Tokenomika

CHONKUS Cenas prognoze

Chonkus Maximus logotips

Chonkus Maximus Cena (CHONKUS)

Nav sarakstā

1 CHONKUS uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Chonkus Maximus (CHONKUS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:51:40 (UTC+8)

Chonkus Maximus (CHONKUS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108574
$ 0.00108574$ 0.00108574

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.36%

-22.79%

-22.79%

Chonkus Maximus (CHONKUS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CHONKUS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CHONKUS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00108574, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CHONKUS ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -4.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.79% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Chonkus Maximus (CHONKUS) tirgus informācija

$ 7.41K
$ 7.41K$ 7.41K

--
----

$ 7.41K
$ 7.41K$ 7.41K

999.77M
999.77M 999.77M

999,769,080.559948
999,769,080.559948 999,769,080.559948

Pašreizējais Chonkus Maximus tirgus maksimums ir $ 7.41K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CHONKUS apjoms apgrozībā ir 999.77M ar kopējo apjomu 999769080.559948. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.41K.

Chonkus Maximus (CHONKUS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Chonkus Maximus uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Chonkus Maximus uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Chonkus Maximus uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Chonkus Maximus uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.36%
30 dienas$ 0-39.04%
60 dienas$ 0-53.39%
90 dienas$ 0--

Kas ir Chonkus Maximus (CHONKUS)?

Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a “destination” — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Chonkus Maximus (CHONKUS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Chonkus Maximus cenas prognoze (USD)

Kāda būs Chonkus Maximus (CHONKUS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Chonkus Maximus (CHONKUS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Chonkus Maximus prognozes.

Apskati Chonkus Maximus cenas prognozi!

CHONKUS uz vietējām valūtām

Chonkus Maximus (CHONKUS) tokenomika

Chonkus Maximus (CHONKUS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CHONKUS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Chonkus Maximus (CHONKUS)

Kāda ir Chonkus Maximus (CHONKUS) vērtība šodien?
Reāllaika CHONKUS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CHONKUS uz USD cena?
Pašreizējā CHONKUS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Chonkus Maximus tirgus maksimums?
CHONKUS tirgus maksimums ir $ 7.41K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CHONKUS apjoms apgrozībā?
CHONKUS apjoms apgrozībā ir 999.77M USD.
Kāda bija CHONKUS vēsturiski augstākā cena?
CHONKUS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00108574 USD apmērā.
Kāda bija CHONKUS vēsturiski zemākā cena?
CHONKUS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CHONKUS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CHONKUS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CHONKUS šogad kāps augstāk?
CHONKUS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CHONKUS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Chonkus Maximus (CHONKUS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

