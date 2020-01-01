CHONK (CHONK) tokenomika
CHONK (CHONK) informācija
pump fun coin, fairly launched, has no purpose really, people that bought the most of it hope that the guy who launched it will pump it for them and do all the work only because he clicked the launch button on pump fun, while they just sit and say GM! perfect for people that love to buy and forget and not do anything at all and hope that other people will buy it for a mysterious reasons while they say GM to each other in an echo chamber! it's great!
CHONK (CHONK) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos CHONK (CHONK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
CHONK (CHONK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
CHONK (CHONK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CHONK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CHONK tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CHONK tokenomiku, uzzini CHONK tokena reāllaika cenu!
CHONK cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CHONK? Mūsu CHONK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.