Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Choccy Milk Cat (CHOCCY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Choccy Milk Cat (CHOCCY) informācija

Reality is a $Choccy cat meow

Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk.

Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness!

http://choccymilkcat.com

Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 51.29K
$ 51.29K
Kopējais apjoms:
$ 999.62M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.62M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 51.29K
$ 51.29K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00661201
Visu laiku zemākā cena: $ 0.000020
$ 0.000020
Pašreizējā cena: $ 0
$ 0
Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CHOCCY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CHOCCY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CHOCCY tokenomiku, uzzini CHOCCY tokena reāllaika cenu!

CHOCCY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CHOCCY? Mūsu CHOCCY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.