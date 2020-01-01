Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenomika

Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.

https://chidoonbase.xyz/

Tirgus kapitalizācija:
$ 824.16K
Kopējais apjoms:
$ 951.48M
Apjoms apgrozībā:
$ 951.48M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 824.16K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0187939
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00032742
Pašreizējā cena:
$ 0.0008666
Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Chinese Doge Wow (CHIDO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CHIDO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CHIDO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CHIDO tokenomiku, uzzini CHIDO tokena reāllaika cenu!

Atruna

