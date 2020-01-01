CHILLA (CHILLA) tokenomika
CHILLA (CHILLA) informācija
Chilla is a revolutionary cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to provide fast, secure, and low-cost transactions for users across various industries. At its core, Chilla aims to become a community-driven, decentralized digital asset that focuses on empowering users in real-world use cases like payments, staking, and governance.
Whether you’re an investor, trader, or part of our vibrant community, Chilla is designed to offer an innovative, scalable solution that encourages adoption and participation in the broader crypto ecosystem. With a strong emphasis on security, transparency, and decentralization, Chilla is committed to providing value to holders and fostering long-term growth.
CHILLA (CHILLA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos CHILLA (CHILLA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
CHILLA (CHILLA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
CHILLA (CHILLA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CHILLA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CHILLA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CHILLA tokenomiku, uzzini CHILLA tokena reāllaika cenu!
CHILLA cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CHILLA? Mūsu CHILLA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.